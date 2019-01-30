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Реализация электрокаров Tesla в России упала на 15%

Реализация электрокаров Tesla в России упала на 15%

Рынок транспортных средств в России

31.12.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году 53 жителя России стали обладателями новых электромобилей Tesla. По сравнению с 2017 годом число поклонников американской марки на территории нашей страны упало на 14,5%.

Наиболее популярным электрокаром Tesla в России считается кроссовер Model X, предпочтения которому отдали 40 россиян – против 48 годом ранее. Также в минувшем году парк электромобилей нашей страны пополнился 12 новыми седанами Model S (14 шт. в 2017 году) и одним – Model 3.

Большая часть реализованных электрокаров Tesla была пришлась на Москву, жители которой стали обладателями 32 таких машин. В соседнее Подмосковье отправилось 7 новых электромобилей Tesla, в Санкт-Петербург – 5. Еще по одному такому экземпляру отправилось в 9 российских городов: Владивосток, Казань, Калининград, Псков, Грозный, Новокузнецк, Екатеринбург, Тулу и Краснодар.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», падение продаж автомобилей Tesla происходит на фоне роста всего рынка новых электромобилей в России, объем которого в 2018 году увеличился в 1,5 раза. 

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили электромобили tesla tesla model 3

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