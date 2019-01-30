Volkswagen Golf в 2018 году остался самой продаваемой моделью в Европе

Хэтчбек Volkswagen Golf в 2018 году остался самой продаваемой моделью на европейском рынке. Таким образом, этот титул бестселлер Volkswagen сохраняет десятый год подряд. В то же время в исследовательской компании JATO Dynamics отмечают 8-процентное падение спроса на Volkswagen Golf в прошлом году, что во многом обусловлено сокращением продаж дизельных версий этой модели, которое составило 30%.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом году стал Volkswagen Golf с показателем 445754 реализованных машины(-8%). Второе место занял Renault Clio, чьи продажи увеличились на 2% до 336268 автомобилей. Третий результат показал Volkswagen Polo – реализация этой модели составила 299920 единиц, что на 10% выше показателя годичной давности. Далее идет Ford Fiesta, на которой остановили свой выбор 270738 европейских покупателей (+6%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Nissan Qashqai, разошедшийся тиражом 233026 экземпляров (-6%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Peugeot 208 (230049 шт., -6%), Volkswagen Tiguan (224788 шт., -5%), Skoda Octavia (223352шт., -3%), Toyota Yaris (217642 шт., +9%) и Opel/Vauxhall Corsa (217036 шт., -7%).