Все модели премиум-бренда Cadillac выросли в цене

Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают проводить мониторинг цен* на новые автомобили в России. На основе этих данных было зафиксировано подорожание всего модельного ряда американского премиального бренда Cadillac на сумму от 60 до 300 тыс. руб.

Так, кроссовер ХТ5 2017 года выпуска прибавил 80 тыс. руб. в трех комплектациях из четырех имеющихся. Без изменений осталась только новая лимитированная серия Black Ice, продажи которой начались 1 января 2019 года. Ее стоимость по-прежнему составляет 3 920 тыс. руб. Остальные комплектации доступны от 3 570 до 4 370 тыс. руб. Кроссовер ХТ5 поставляется в Россию с бензиновым двигателем объемом 3,6 л мощностью 314 л.с. в паре с автоматической трансмиссией.

Внедорожник Escalade подорожал на 60 – 300 тыс. руб. во всех шести комплектациях, кроме новой юбилейной спецверсии 20th Anniversary Edition. Прием заказов на эту комплектацию начался в самом конце прошлого года, поэтому ее цена осталась неизменной – 6 350 тыс. руб. Остальные версии предлагаются к продаже за сумму от 5 690 до 7 750 тыс. руб. Эта модель оснащается двигателем объемом 6,2 л (426 л.с.) и АКП.

Наконец, полноприводный седан СТ6 стал дороже на 100 тыс. руб. в обеих своих комплектациях – Luxury и Platinum. Их стоимость составляет 4 290 и 5 490 тыс. руб. соответственно. Седан СТ6 комплектуется двигателем объемом 3,6 л (335 л.с.) в паре с «автоматом».

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на седан Cadillac CT6 произошло в ноябре и было разнонаправленным. Что касается кроссоверов ХТ5 и Escalade, то их цены последний раз обновлялись в сентябре 2018 года.

Отметим, что за 2018 год в России было реализовано 1 176 автомобилей марки Cadillac. Это на 14% ниже, чем в 2017 году.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.