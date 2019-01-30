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31.01.19 Прочитали 497 раз

Депутат ГосДумы предложил запретить курение за рулем

Депутаты предлагают запретить курение за рулем

Рынок транспортных средств в России

31.12.18

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Член комитета ГосДумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил рассматривать курение за рулем как действия, отвлекающие водителя от дорожной ситуации и, по аналогии с разговорами по мобильному телефону, ввести запрет на курение для водителей во время движения автомобиля. Напомним, что с 2007 года в России введена административная ответственность за использование водителем автотранспорта мобильной связи во время движения. Согласно ст. 12.36.1 КоАП за таковое нарушение назначается штраф в размере 1500 рублей.

Свою позицию Дмитрий Свищев озвучил Агентству городских новостей «Москва»: «Сигареты, зажигалка, спички, пепельницы однозначно отвлекают водителя. С этим вряд ли кто-то будет спорить. Это дополнительно создает определенную напряженность на дороге и опасность для окружающих автомобилистов и пешеходов».

Вопрос о курении за рулем уже неоднократно поднимался депутатами, но пока в конкретные санкции не вылился. Впрочем, водителям общественного транспорта курить в салоне все-таки запретить сумели. Юристы поясняют, что маршрутку и автобус можно считать общественным местом (причем даже при отсутствии пассажиров), а соответственно на них распространяется Закон о курении, и штраф может составить от 1000 до 1500 рублей.

По существующим законам сегодня могут наказать и водителя, находящегося за рулем и личного автомобиля. Но только в том случае, если в салоне находится несовершеннолетний ребенок. Действия курящего водителя можно расценить как «вовлечение в процесс потребления табака» (штраф составляет 2000 рублей), причем доказательством вашего нарушения может стать даже фото и видеосъемка, сделанная посторонними людьми.

, источник: www.autostat.ru

Теги: изменения в пдд

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