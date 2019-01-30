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Искусственный интеллект поможет избавиться от дорожных пробок

Искусственный интеллект поможет избавиться от дорожных пробок

Решить проблему с пробками в российских городах можно будет при помощи системы на базе искусственного интеллекта, который позволит увеличить скорость передвижения автомобилей до 80-100 км/ч с нынешних около 27 км/ч в час пик. Об этом сообщает пресс-служба рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Согласно идее рабочей группы, большинство автомобилей в городе должны быть оснащены технологиями связи V2X (сервисы, посредством которых автомобиль взаимодействует с другим автомобилем, окружающей средой и инфраструктурой - ред.). Тогда все участники движения смогут обмениваться данными о местоположении друг друга, данными о работе светофоров, городском трафике. Эксперты считают, что это может произойти уже в следующем десятилетии.

Специальная система на базе искусственного интеллекта будет в режиме реального времени знать о количестве автомобилей на дорогах города и сможет перенаправлять потоки при выборе маршрута из пункта А в пункт Б.

«Данные будут обезличены, но таким образом у искусственного интеллекта появится возможность избавить городские дороги от пробок без расширения городской инфраструктуры и строительства новых дорожных объектов», – подчеркнули в НТИ «Автонет».

Стоимость такой услуги будет зависеть от загруженности дорог и спросе на тот или иной маршрут. «Технология взимания платы за отклонение от маршрута может быть внедрена при условии, что большинство автомобилей будут подключены к единой системе управления городским трафиком. Мы надеемся, что данная услуга все же будет бесплатной, однако механизмы взимания платы все же могут быть внедрены», – добавили в пресс-службе НТИ «Автонет». 

, источник: www.autostat.ru

Теги: парк

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