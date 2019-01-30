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Продажи сертифицированных автомобилей Renault с пробегом в 2018 году выросли более чем в 2 раза

Продажи сертифицированных автомобилей Renault с пробегом в 2018 году выросли более чем в 2 раза

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В рамках программы автомобилей с пробегом Renault Selection по итогам 2018 года было продано 4645 автомобилей, что более чем в 2 раза превышает результат годичной давности. Кроме того, в прошлом году количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом на сайте renault.ru превысило 3800, включая более 700 автомобилей Renault, сообщает пресс-служба французской марки.

С конца 2017 года и по сей день пользуется высоким спросом онлайн оценка автомобиля на сайте renault.ru. За 2018 год было получено почти 10 тыс. запросов клиентов на покупку автомобиля после онлайн-оценки. Заполнив онлайн-форму, клиент указывает марку, модель, комплектацию, состояние автомобиля, после чего в течение нескольких секунд получает его предварительную стоимость.

Напомним, официальная программа автомобилей с пробегом Renault Selection была представлена в 2016 году и распространяется на модели Renault не старше 7 лет, пробег которых не превышает 150 тыс. км. Все автомобили, сертифицированные по программе Renault Selection, проходят технический контроль с диагностикой по 75 пунктам, включая проверку состояния по безопасности, технической исправности узлов и агрегатов и скрытым повреждениям, в соответствии со стандартами качества Renault. Специалисты Renault проводят проверку сервисной истории, которая подтверждается сервисной книжкой со всеми зафиксированными регламентными работами.

На все автомобили, приобретенные по программе Renault Selection, распространяется гарантия на основные узлы и агрегаты автомобиля, которая полностью аналогична гарантии производителя на новые автомобили. В случае возникновения неисправностей, покрываемых гарантией, автомобиль будет отремонтирован у официального дилера Renault в соответствии со всеми стандартами и требованиями Renault Россия.

Программа Renault Selection предусматривает удобную схему Trade-in, которая позволяет клиенту легко и выгодно продать свой автомобиль любой марки и комплектации в обмен на новый автомобиль Renault. В дополнение к этому, покупатели Renault Selection могут воспользоваться выгодными финансовыми программами от Renault Finance – кредит от 9,9% годовых.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи автомобили с пробегом вторичный рынок renault

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