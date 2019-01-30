Продажи Lamborghini в России за 2018 год выросли более чем в 2 раза

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году 72 жителя России стали обладателями новых автомобилей Lamborghini. Этот результат в 2,3 раза больше, чем в 2017 году.

Столь впечатляющий рост во многом связан с выходом на российский рынок нового кроссовера Lamborghini Urus, разошедшегося тиражом в 44 экземпляра. Так, Urus стал самым популярным автомобилем марки Lamborghini в России, обойдя при этом прежнего лидера – суперкар Huracan, объем рынка которого в прошлом году составил 18 единиц. Кроме них, в 2018 году жители нашей страны приобрели еще 10 спорткаров Aventador.

Больше всего новых автомобилей Lamborghini в минувшем году было куплено в Москве и Подмосковье (44 шт.), что составляет более 60% от общего объема. Жители Санкт-Петербурга стали обладателями 10 машин этой марки. По 2 автомобиля Lamborghini отправились Ставропольский край, Пензенскую и Свердловскую области. Еще в 12 регионах РФ было куплено по одному экземпляру Lamborghini.