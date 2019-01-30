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Автомобили Datsun стали дороже на 9 – 16 тысяч рублей

Автомобили Datsun стали дороже на 9 – 16 тысяч рублей

Мониторинг цен на новые автомобили

22.01.19

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Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают проводить мониторинг цен* на новые автомобили в России. На основе этих данных было зафиксировано подорожание всех моделей марки Datsun – хэтчбека mi-DO и cедана on-DO – на сумму от 9 до 16 тыс. руб. Отмечается, что рост цен затронул все комплектации автомобилей 2018 и 2019 года выпуска.

Хэтчбек mi-DO получил минимальную прибавку в 9 – 11 тыс. руб. Сейчас вне зависимости от года выпуска начальная цена в комплектации Trust I с механической КП составляет 545 тыс. руб. Версия с «автоматом» обойдется в 595 тыс. руб., а максимально укомплектованный вариант Dream II предлагается к продаже за 684 тыс. руб.

Седан on-DO подорожал на разную сумму в зависимости от года выпуска: от 8 до 10 тыс. руб. – для машин 2018 года, от 14 до 16 тыс. руб. – для машин 2019 года. Таким образом, обновленные ценники для автомобилей 2018 и 2019 года теперь выглядят так: базовая комплектация Access с МКП – 474 и 480 тыс. руб., версия Trust I с «автоматом» – 556 и 562 тыс. руб., топовая комплектация Dream II – 651 и 657 тыс. руб. соответственно.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на седан on-DO произошло в ноябре прошлого года и составило сумму 5 тыс. руб. Цены на хэтчбек Datsun mi-DO не менялись с мая 2018 года.  

Отметим, что по итогам 2018 года в России было реализовано 20 559 автомобилей марки Datsun. Это на 16% ниже, чем в 2017 году.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили цены авторынок россии datsun datsun on-do datsun mi-do

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