Toyota отзывает в России более 100 кроссоверов Highlander

Компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве 113 кроссоверов Toyota Highlander, реализованных с 5 ноября 2018 года по настоящее время. Причиной отзыва является то, что, согласно одобрению типа транспортного средства (ОТТС), применимого для российского рынка, отзываемые автомобили должны быть оснащены противотуманными фарами с галогенными лампами. Из-за особенностей производственного процесса сборки автомобилей существует вероятность того, что на автомобилях были установлены противотуманные фары с лампам светодиодного типа вместо галогенных. В этом состоянии автомобили Toyota Highlander не соответствуют ОТТС для российского рынка, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителя «Тойота Мотор» проинформируют владельцев автомобилей Toyota Highlander, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет выполнена проверка и, при необходимости, замена противотуманных фар. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года российские дилеры Toyota реализовал 1148 кроссоверов Highlander 1148 клиентов – на 43% больше, чем годом ранее. В настоящее время модель предлагается в России по цене от 3 млн 501 тысячи до 3 млн 799 тыс. рублей.

Напомним, в ноябре прошлого года компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве 423 кроссоверов Toyota C-HR, произведенных с 18 июня по 28 августа 2018 года. Причиной отзыва автомобилей стала существующая вероятность того, что один или несколько крепежных болтов подшипников задней ступицы могли быть недостаточно затянуты во время производственного процесса. В этой ситуации может произойти ослабление затяжки крепежных болтов подшипников задней ступицы, что может привести к их откручиванию и потере. Откручивание болтов может привести к повреждению компонентов задней тормозной системы или стать причиной отсоединения задних колес. Это может привести к снижению тормозной эффективности или к потере устойчивости автомобиля, что, в свою очередь, увеличивает риск возникновения аварии. На автомобилях должна быть выполнена проверка болтов крепления подшипников задней ступицы и замена при необходимости.