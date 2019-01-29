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ПКФ «Луидор» открыла цех по переоборудованию спецавтомобилей

ПКФ «Луидор» открыла цех по переоборудованию спецавтомобилей

Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

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ПКФ «Луидор» 29 января открыла в Балахне новый производственный корпус по переоборудованию автомобилей и спецтехники – машин «скорой помощи» и школьных автобусов. В нем также будут выпускать автокомпоненты – сиденья и мебель для автомобилей. Площадь корпуса составляет 8 тыс. кв.м, в новом цеху создано 300 высокотехнологичных рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Автомобилями ПКФ «Луидор» пользуются транспортные предприятия, учреждения здравоохранения и образования, правоохранительные органы. По данным регионального минпрома, в поставках продукции ПКФ «Луидор» заинтересованы Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Армения. Расширение производства на предприятии позволит увеличить объемы производства и, как следствие, экспорта.

ПКФ «Луидор» является предприятием, входящим в состав холдинга ГК «Луидор». ПКФ «Луидор» – крупнейшее в России предприятие по кузоводоработке. За 10 лет компанией выпущено 45 тыс. автомобилей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легкие коммерческие автомобили производство спецавтомобили инвестиции

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