Минфин предложил увеличить максимальные выплаты по ОСАГО

Министерство финансов предложило повысить обязательные выплаты в рамках ОСАГО по рискам причинения вреда жизни и здоровью. Как сообщает «Интерфакс», ознакомившийся с предложением Министерства, речь идет о значительном повышении выплат - с 500 тысяч до 2 млн рублей.

Напомним, раньше, в ходе обсуждения реформы ОСАГО уже называлась цифра в 2 млн, но тогда речь шла о введения трех видов полисов с разными вариантами лимита выплат (500 тысяч рублей, 1 млн и 2 млн), причем на добровольной основе, по обоюдному согласию страховщика и автомобилиста. Предполагалось, что у автовладельца будет возможность выбора. Похоже, сегодня этот вариант уже не рассматрвиается.

У «Коммерсанта» есть версия, почему Минфин предлагает остановиться на сумме в 2 млн рублей. Эта сумма «позволит унифицировать возмещения жертвам ДТП в ОСАГО с выплатами по другому закону об обязательном страховании - ответственности перевозчиков, где действует норма о возмещении при смерти пассажира при любых видах перевозок (кроме такси) в 2 млн руб». Некоторые эксперты считают несправедливой ситуацию, когда размер возмещения при получении ущерба жизни и здоровью при авариях на общественном транспорте выше, чем при «автомобильных» ДТП.

Любопытно, но в Министерстве финансов считают, что повышение лимитов по выплатам может пройти без дополнительного повышения тарифов, поскольку, по их расчетам, основные выплаты в ОСАГО сегодня приходятся «по железу», а не по «здоровью». Некоторые источники уже просчитали, что доля выплат по жизни и здоровью в ОСАГО не превышает 3% от общих.

Однако представители Российского Союза автостраховщиков (РСА) уже предупреждали, что при изменении обязательных выплат полисы все равно должны подорожать. По предварительным расценкам РСА, увеличение лимитов (до 2 млн рублей) приведет к повышению средних тарифов на ОСАГО примерно на 10 - 11%, стоимость страховки вырастет примерно на 500 - 600 рублей.

Если предложенные Минфином поправки будут приняты, выплаты по новым тарифам могут начаться уже с 1 сентября 2019 года. Вырастет также лимит выплат на погребение погибших в ДТП - с 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб.