Jaguar XF доступен в России в спецверсии Chequered Flag

Компания Jaguar Land Rover представила специальную версию Chequered Flag для XF нового модельного года. На российском рынке новинка доступна с двумя вариантами 2,0-литровых четырехцилиндровых бензиновых двигателей Ingenium: мощностью 250 л.с. и 300 л.с.

Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия, новые детали экстерьера выделяют версию Chequered Flag среди других моделей линейки и включают уникальные бейджи, расположенные на боковых воздухозаборниках, спортивный передний бампер, пакет Black Pack, пороги, окрашенные в цвет кузова, спойлер на крышке багажника и 18-дюймовые кованые колесные диски, выполненные в гамме Gloss Black. Новая специальная версия доступна в одном из трех цветовых решений экстерьера – Yulong White, Santorini Black и Eiger Grey.

Салон XF Chequered Flag получил целый ряд элементов дизайна, включая уникальные бейджи, отделку приборной панели Dark Hex Aluminium, кожаную отделку всего салона R-Sport и цветовые комбинации Ebony/Ebony или Ebony/Red на выбор с контрастной прострочкой.

Ряд самых востребованных опций XF стал доступен для версии Chequered Flag по умолчанию. В частности, навигационная система Navigation Pro с пакетом InControl Connect Pro включает функцию Live Traffic, которая помогает водителям избежать пробок, а также позволяет делиться данными о маршруте с другими водителями с помощью бортового компьютера или мобильного приложения. Помимо всего прочего, версия получила 12,3-дюймовую электронную приборную панель и технологию бесключевого доступа.

Пакет опций Smartphone pack с функциями Apple CarPlay и Android Auto будет доступен в базовых версиях всех автомобилей нового модельного года . Технология позволяет получить доступ к мобильным приложениям через 10-дюймовый сенсорный экран автомобиля.