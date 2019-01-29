Депутаты предложили отменить техосмотр для автомобилей физических лиц

Пока МВД готовило поправки в существующую процедуру техосмотра, согласно которым операторы ТО должны будут тщательнее проводить сверку кузова, рамы, кабины, шасси с документами на автомобиль, группа депутатов (9 человек) ГосДумы решила, что техосмотр как таковой для основной массы российского автопарка вовсе не нужен. Сегодня, 29 января 2019 года, на рассмотрение ГосДумы вынесен новый законопроект.

Напомним, что проект Постановления МВД в декабре 2018 года уже был проработан специалистами и доведен до стадии общественного обсуждения. На него возлагались определенные надежды со стороны ряда структур (в том числе и «Электронный паспорт»), которые хотели бы навести порядок в системе регистрации транспортных средств России и поставить запрет несанкционированному переоборудованию автомобилей.

Теперь же депутаты ГосДумы предложили добавить в ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств…» всего один пункт: «Действие настоящего Федерального закона не распространяется на личные транспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг легкового такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях».

В своей пояснительной записке к проекту депутаты оперируют статистикой Научного центра безопасности дорожного движения. Согласно данным этого центра, за первые девять месяцев 2018 года среди ДТП доля происшествий по причине технических неисправностей транспортных средств составила всего 3,8%. При этом более трети аварий (37,1%) были связаны с состоянием улично-дорожной сети. Кроме того, в указанные 3,8% включены также ДТП с участием всех транспортных средств, используемых как в коммерческих, личных и иных целях.

Таким образом, считают депутаты, доля ДТП ввиду технических неисправностей транспортных средств является незначительной, а действующая система ТО направлена не на предупреждение ДТП, она лишь является дополнительным финансовым обременением для владельцев.