ТОП-10 подержанных автомобилей на рынке Санкт-Петербурга

Cогласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объём вторичного рынка легковых автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам 2018 года составил 192 648 единиц, что на 0,7% больше, чем в 2017 году.

Первенство в этом рейтинге принадлежит Ford Focus, перепродажи которого за минувший год в Петербурге составили 7 928 экземпляров (-2,5%). Вторую строчку занял Hyundai Solaris, объем вторичного рынка которого вырос на 28,8% до 4 510 единиц. Далее в списке самых популярных автомобилей с пробегом практически с одинаковыми показателями следуют Volkswagen Polo (3 942 шт.; +22,6%) и Skoda Octavia (3 941 шт.; +13,2%). Замыкает пятёрку лидеров KIA Rio с результатом в 3 648 перепроданных экземпляров (+16,9%).

Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге по итогам 2018 года вошли: Opel Astra (3 636 шт.; -4%), Volkswagen Passat (2 972 шт.; -9,7%), Renault Logan (2 699 шт.; -5%), Volkswagen Golf (2 459 шт.; -4,1%) и BMW 5-Series (2 434 шт.; +11,6%).