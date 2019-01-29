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29.01.19 Прочитали 857 раз

Кроссовер Changan CS35 подешевел более чем на 100 тысяч рублей

Кроссовер Changan CS35 подешевел более чем на 100 тысяч рублей

Мониторинг цен на новые автомобили

22.01.19

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от 7 200 руб.

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На фоне массового роста цен на автомобили в начале года китайский бренд Changan «пошел против течения», снизив цену на свой кроссовер CS35 почти на 11%. Это зафиксировали эксперты сайта «Цена Авто» в ходе мониторинга новых прайс-листов – все комплектации кроссовера стали дешевле на 104 – 120 тыс. руб.

Теперь кроссовер CS35 в начальной комплектации Comfort с механической КП доступен за 855,9 тыс. руб. Эта же комплектация с «автоматом» обойдется покупателям в 947,9 тыс. руб. Топовая комплектация Luxe также предлагается к продаже в двух вариантах – с МКП за 894,5 или с АКП за 990,7 тыс. руб. Все версии кроссовера оснащаются двигателем объемом 1,6 л и мощностью 113 л.с.

Напомним, что по данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на Changan CS35 произошло в сентябре прошлого года и составило сумму 160 – 185 тыс. руб.

Также отметим, что в 2018 году российские дилеры Changan реализовали 1 510 автомобилей, что на 7% превосходит показатель 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили цены авторынок россии changan changan cs35

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