«Авилон» в 2018 году увеличил продажи на 33%

Автомобильная группа «Авилон» в 2018 году реализовала 36895 новых автомобилей и 8588 автомобилей с пробегом, что на 33% больше по сравнению с предыдущим годом. Доля сервисного обслуживания увеличилась на 13% по отношению к 2017 году. Доля повторных покупок в АГ «Авилон» составила более 50%, сообщает пресс-служба дилера.

В премиум-сегменте значительный рост продемонстрировала марка BMW. Компанией «Авилон» было реализовано 5605 автомобилей бренда, что на 80% больше по отношению к 2017 году. Рекордных показателей удалось достичь за счет развития нового дилерского центра «Авилон. Белая Дача», выхода обновленного флагмана BMW модели Х5, что привлекло внимание клиентов и увеличило спрос на автомобили марки в целом. В «Авилоне» также было продано 205 автомобилей Jeep & Chrysler, что соответствует росту в 80%. На результаты повлияло обновление модельного ряда – появление на рынке обновленных Grand Cherokee и Cherokee, а также новых Compass и Wrangler. По итогам 2018 года «Авилон. Официальный дилер MINI» реализовал 191 автомобиль, увеличив свои показатели на 20%. Положительную динамику 9,5% показал автосалон «Авилон. Jaguar Land Rover», реализовав 867 автомобилей. Увеличение продаж продемонстрировала марка Mercedes-Benz – на 4% до 4365 автомобилей. Доля продаж «Авилона» по бренду BMW в Москве составила 19,91%, Jaguar Land Rover – 17,12%, Mercedes-Benz – 15,9%.

В массовом сегменте лидирующую позицию занимает бренд Hyundai, реализовав 6071 автомобиль. Продажи бренда увеличились на 26% благодаря активной работе дилера с корпоративными клиентами. Рост марки Volkswagen составил 23%, что соответствует 6281 выданному автомобилю. Позитивный тренд наблюдается за счет внутренних драйверов таких как изменение системы ценообразования и увеличение маркетинговой активности. Доля «Авилона» по продажам Hyundai составила 11,8%, Volkswagen – 24,36%, Jeep & Chrysler – 17%.

В люксовом сегменте марка Rolls-Royce продолжает показывать стабильно высокие результаты продаж. По итогам 2018 года было реализовано 77 автомобилей, что 4% выше показателя годичной давности. Самую большую долю рынка в люкс-сегменте на сегодняшний день занимает марка Bentley. «Авилоном» было продано 111 автомобилей этой марки, что 37% больше по сравнению с 2017 годом. Стабильно положительную динамику демонстрируют бренды Ferrari и Aston Martin. Эксклюзивный дилер «Авилон. Aston Martin» реализовал 13 новых автомобилей.



Продажи автомобилей с пробегом выросли на 62% по сравнению с 2017 годом за счет открытия нового центра «Авилон-Трейд» на Белой Даче, который стал для компании третьим автосалоном по реализации автомобилей с пробегом. Дилером было реализовано 8588 автомобилей с пробегом. Положительное влияние на динамику продаж оказала оптимизация процессов закупки и продажи автомобилей и расширение функциональности онлайн-площадки «Авилон-Трейд».

Что касается корпоративных продаж, в 2018 году между компанией «Авилон» и «Делимобиль» была заключена крупнейшая сделка в истории рынка каршеринг-услуг. В рамках сделки «Авилон» передал 3 тыс. автомобилей Volkswagen Polo оператору сервиса каршеринговых услуг. Также «Авилон» заключил крупную корпоративную сделку с компанией Anytime. Сервису каршеринговых услуг было предано 500 автомобилей BMW.

Автомобильная группа «Авилон» стала партнером Aurus – первого российского бренда автомобилей класса люкс. Подписание соглашения о намерениях состоялось в августе 2018 года. В прошлом году «Авилон» пополнил свой портфель брендом Volvo – машины шведского бренда доступны в центре дилера на Волгоградском проспекте. Также были открыты дилерский центр «Авилон-Трейд» по продаже автомобилей с пробегом на Белой Даче, который стал для компании третьим автосалоном этого направления и бутик Cadillac Chevrolet на Петровке 15.

«Прошедший год стал для компании «АВИЛОН» насыщенным на события: пополнение портфеля компании премиум и люкс брендами, заключение крупнейших корпоративных сделок, расширение географии присутствия на рынке Москвы и признание лидерства компании производителями и профессиональным сообществом. Рекордных значений удалось достичь по ряду направлений: организация продаж новых и автомобилей с пробегом, fleet и сервисному обслуживанию. Суммарная выручка компании за 12 месяцев составила более 91 млрд рублей», – комментирует председатель правления «Авилон» Андрей Павлович.