«Группа ГАЗ» поставит в Москву около 500 автобусов

Ликинский автобусный завод «Группы ГАЗ» поставит в Москву 437 автобусов особо большого класса и 60 автобусов среднего класса марки ГАЗ. В соответствии с контрактом автобусы будут поставлены в столицу до конца апреля 2020 года.

Как сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ», машины оснащаются двигателями семейства ЯМЗ-530 экологического стандарта «Евро-5», автоматической коробкой передач, системой ABS, гидроусилителем руля, оборудованием ГЛОНАСС. Салон укомплектован системами видеонаблюдения, системой пожаротушения, антивандальными сиденьями и мультимедийными системами информирования пассажиров, а также системой «Говорящий город» для слабовидящих пассажиров. Система «книлинг» (наклон кузова в сторону дверей) позволяет сократить время посадки/высадки пассажиров. Для маломобильных пассажиров установлены механические аппарели и кнопки связи с водителем.

В салоне также размещены мультимедийная система и экраны для демонстрации видеоконтента, зарядные устройства USB, обеспечивается доступ в интернет через WI-FI. Современная мультиплексная система в автоматическом режиме контролирует работу более 300 параметров и обеспечивает полную диагностику всех систем и агрегатов автобуса с возможностью передачи данных в парк. Экстерьер и интерьер автобусов ЛиАЗ, рабочее место водителя спроектированы в соответствии с требованиями международных стандартов по комфорту и эргономике.

Низкопольный городской автобус ГАЗ длиной 9,5 м позволяет оптимизировать затраты на обслуживание маршрутов с невысоким пассажиропотоком, а также существенно сократить стоимость обслуживания машины. Общая пассажировместимость составляет 75 человек. Сочлененный низкопольный городской автобус длиной 18,8 м предназначен для обслуживания маршрутов с интенсивным пассажиропотоком. Общая пассажировместимость такого автобуса – до 200 человек.