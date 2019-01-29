Модель УАЗа в 2018 году сохранила звание самого продаваемого пикапа в РФ

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в прошлом году в России было реализовано 11,5 тыс. новых пикапов, что на 10,8% превышает результат 2017 года.

Лидером продаж в сегменте пикапов второй год подряд становится модель Ульяновского автозавода. Так, в 2018 году обладателями УАЗ «Пикап» стали 3799 россиян – на 1,3% больше, чем годом ранее. Второе место сохранил пикап Toyota Hilux, продажи которого в минувшем году составили 3190 единиц (-8,7%). Замкнул тройку лидеров в российском сегменте пикапов Mitsubishi L200 с показателем 3028 реализованных экземпляров (+84,4%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», несмотря на продолжающийся рост продаж пикапов в России, их рыночная доля остается на очень низком уровне и даже не дотягивает до 1%. Более подробная информация о сегментах российского авторынка содержится в специально подготовленной инфографике.