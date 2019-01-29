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КАМАЗ в 2019 году увеличит инвестиции в развитие производства

КАМАЗ в 2019 году увеличит инвестиции в развитие производства

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

29.12.18

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КАМАЗ в 2018 году направил в развитие модельного ряда и модернизацию производственных мощностей более 14 млрд рублей. Одним из знаковых результатов реализации инвестпрограммы станет вывод на рынок поколения автомобилей К5, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Так, завершено строительство нового завода каркасов кабин. Производственная площадка была возведена всего за 1,5 года, закончен монтаж и запуск оборудования. Произведенные на нем каркасы кабин для нового поколения камазовских грузовиков К5 будут поставляться также на сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz.

Поколение грузовиков К5 будет оснащаться камазовским двигателем совершенно нового типа – рядным Р6. Эти двигатели имеют большую удельную мощность и придут на смену V-образным восьмеркам. Современные дизели экологического стандарта «Евро-5», а в перспективе и «Евро-6», полностью производятся на новой линии сборки завода двигателей КАМАЗа.

Напомним, бизнес-планом в 2019 году предусмотрены инвестиции в развитие производства на сумму до 15 млрд рублей. В текущем году планируется начать серийное производство автомобилей поколения К5, предложив потребителям самую современную технику, и организовать серийный выпуск грузовиков «КАМАЗ» поколения К4, работающих на сжиженном природном газе. Также усилия будут направлены на тестовую эксплуатацию роботизированных транспортных средств с автономным и дистанционным управлением и разработку электробуса поколения «2+». Планируется произвести 1000 седельных тягачей с колесной формулой 4х2 и приступить к подконтрольной эксплуатации автомобилей колесной формулой 6х2. Кроме того, начнется подготовка производства деталей для нового семейства тяжелых автомобилей поколения К5.

, источник: www.autostat.ru

Теги: инвестиции грузовые автомобили производство камаз

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