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Продажи сертифицированных автомобилей с пробегом Jaguar Land Rover в 2018 году выросли на 7%

Jaguar Land Rover dealer

Компания Jaguar Land Rover Россия по итогам 2018 года реализовала 6423 сертифицированных автомобиля с пробегом Jaguar Land Rover, что на 6,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Из них 2974 автомобиля были реализованы по программе Approved (+1,1% на фоне 2017 года), сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия. В прошлом году из всех автомобилей Jaguar и Land Rover с пробегом, проданных в России, более 30% было реализовано через официальные дилерские центры компании.

В рамках программы Jaguar Land Rover Approved клиенты получают возможность приобрести автомобили Jaguar и Land Rover возрастом не более 5 лет и с пробегом не более 120 тыс. км. Каждый из автомобилей проходит несколько этапов всесторонней диагностики по 165 пунктам. Специалисты официальных дилерских центров Jaguar Land Rover принимают во внимание все, с чем может столкнуться будущий владелец в ходе эксплуатации. Осмотр автомобиля проводит сертифицированный механик, а все выявленные недостатки устраняются с использованием исключительно оригинальных запасных частей. Автомобили подвергаются проверке на юридическую чистоту и тщательному анализу сервисной истории на предмет прохождения планового технического обслуживания согласно рекомендованному производителем графику. Помимо этого, все автомобили, реализуемые по программе Approved, обслуживаются по программе «Защита от поломок» до 24 месяцев или 60 тыс. км пробега после покупки (либо имеют заводскую гарантию сроком до 2 лет), а также подключены к программе «Помощь на дорогах» на срок до 24 месяцев без ограничения пробега.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи премиум-марки автомобили с пробегом вторичный рынок jaguar jaguar land rover land rover

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