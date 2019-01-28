Subaru возобновила производство автомобилей

Завод Subaru в префектуре Гунма сегодня, 28 января, возобновил производство автомобилей, которое было остановлено 16 января нынешнего года в связи с тем, что на моделях Subaru XV, Forester и Impreza был выявлен дефект электроуслилителя рулевого управления. Все выпущенные с дефектом автомобили были оперативно выявлены и ни один из них не был отправлен конечному покупателю. Проблема с поставщиком дефектного узла разрешена, сообщает пресс-служба японской марки.

Как отмечается, компания Subaru очень серьезно относится к качеству выпускаемой продукции и оперативно и четко реагирует на возможные проблемы при производстве. Благодаря своевременной и оперативной реакции специалистов по качеству завода Subaru ни один потенциально проблемный автомобиль не был передан конечному покупателю. Завод в префектуре Гунма производит более 60% всех автомобилей бренда, которые отправляются, в том числе и на экспорт.