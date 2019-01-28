Горячая новость

Рынок люксовых автомобилей в 2018 году показал небольшой рост
  • 28.01.19 - 10:51

    Рынок люксовых автомобилей в 2018 году показал небольшой рост
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Чатботы для автомобильного маркетинга
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 25 января

    Мировой рейтинг бестселлеров в сегменте city сars в 2018 году

    Лидер сегмента - Maruti Alto. 

Вся аналитика

Инфографика

Динамика продаж автомобилей по сегментам в 2018 году
  • 28.01.19

    Динамика продаж автомобилей по сегментам в 2018 году
Все публикации

Видео

Александр Гершунович. Takata Petri AG
  • 22.04.16

    Александр Гершунович. Takata Petri AG
Все видео

28.01.19 Прочитали 581 раз

ТОП-10 автомобилей с пробегом на рынке Москвы в 2018 году

Лидером по-прежнему остается Ford Focus

AUTOSTAT PRICE BOOK - справочник цен на автомобили с пробегом

07.11.18

MS Excel (.xlsx)

12 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в Москве по итогам 2018 года составил 286,8 тыс. единиц.

Лидером столичного рынка подержанных машин по-прежнему остается Ford Focus, реализация которого в минувшем году составила 9,3 тыс. экземпляров. На второй строчке рейтинга находится Hyundai Solaris с результатом 8,6 тыс. единиц. Замкнула тройку лидеров вторичного рынка Москвы Skoda Octavia, объем перепродаж которой в 2018 году составил 6,3 тыс. автомобилей.

Далее в рейтинге предпочтений москвичей среди автомобилей с пробегом следуют KIA Rio (6,2 тыс. шт.) и Toyota Camry (4,8 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 популярных таких машин по итогам 2018 года попали: Volkswagen Polo (4,2 тыс. шт.), Opel Astra (4,2 тыс. шт.), Mercedes-Benz E-Class (4 тыс. шт.), KIA Ceed (3,7 тыс. шт.) и Volkswagen Passat (3,7 тыс. шт.).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили вторичный рынок модели-лидеры москва автомобили с пробегом ford ford focus hyundai hyundai solaris skoda skoda octavia kia kia rio toyota toyota camry volkswagen volkswagen polo mercedes-benz mercedes-benz e-class kia ceed volkswagen passat

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Новый универсал KIA Ceed SW поступил в продажу в России

сегодня, 07:58

Все новости

Статьи на тему

Vesta идет на обгон («РБК»)

11 сентября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка Белоруссии в 2018 году

21 января 2019

Вся инфографика