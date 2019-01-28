ТОП-10 автомобилей с пробегом на рынке Москвы в 2018 году

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в Москве по итогам 2018 года составил 286,8 тыс. единиц.

Лидером столичного рынка подержанных машин по-прежнему остается Ford Focus, реализация которого в минувшем году составила 9,3 тыс. экземпляров. На второй строчке рейтинга находится Hyundai Solaris с результатом 8,6 тыс. единиц. Замкнула тройку лидеров вторичного рынка Москвы Skoda Octavia, объем перепродаж которой в 2018 году составил 6,3 тыс. автомобилей.

Далее в рейтинге предпочтений москвичей среди автомобилей с пробегом следуют KIA Rio (6,2 тыс. шт.) и Toyota Camry (4,8 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 популярных таких машин по итогам 2018 года попали: Volkswagen Polo (4,2 тыс. шт.), Opel Astra (4,2 тыс. шт.), Mercedes-Benz E-Class (4 тыс. шт.), KIA Ceed (3,7 тыс. шт.) и Volkswagen Passat (3,7 тыс. шт.).