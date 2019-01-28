Компания Porsche повысила цены на весь модельный ряд

Вслед за остальными автопроизводителями из Германии – Audi, BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen – обновил ценники у своих моделей и премиум-бренд Porsche. В январе почти все комплектации его моделей подорожали на 186 – 648 тыс. руб. Такой вывод сделали эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга цен* на новые автомобили в России.

Бестселлер продаж марки в России 2018 года – спортивный внедорожник Porsche Cayenne – вырос в цене во всех комплектациях, кроме базовой Cayenne. В этой версии автомобиль по-прежнему можно приобрести за 4 999 тыс. руб. Остальные комплектации доступны за сумму от 6 826 до 10 265 тыс. руб.

Другая флагманская модель Porsche – спорткар 911 – стал дороже в семи комплектациях из девяти и предлагается к продаже за 8 116 – 19 245 тыс. руб.

Компактный спортивный внедорожник Macan подорожал в своей единственной комплектации до 3 986 тыс. руб. и обзавелся новой комплектацией – Macan S, стоимость которой составляет 4 586 тыс. руб. Напомним, что заказы на Macan S с новым турбодвигателем начали принимать с декабря прошлого года.

Купе 718 Cayman и родстер 718 Boxster прибавили во всех шести комплектациях и с января 2019 года оцениваются за 4 134 – 5 793 тыс. руб. и 4 205 – 5 864 тыс. руб. соответственно.

Наконец, фастбек Panamera как с бензиновым, так и с гибридным двигателем, подорожал во всех комплектациях, и его новые ценники выглядят следующим образом:

Panamera с бензиновым двигателем – от 6 582 до 12 954 тыс. руб.,

Panamera с гибридным двигателем – от 8 221 до 14 321 тыс. руб.



Отметим, что по итогам 2018 года в России было реализовано 5 118 автомобилей Porsche, что на 12% больше, чем в 2017 году.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.