В России продан первый Range Rover Evoque через Интернет

Официальный дилер Jaguar Land Rover «Автобиография Пулково» произвел первую в истории компании продажу автомобиля Range Rover Evoque через Интернет.

Как сообщает пресс-служба дилера, предзаказ на приобретение Range Rover был оформлен клиентом ДЦ «Автобиография» самостоятельно с использованием веб-сервиса Jaguar Land Rover Connect. Программа аккумулирует информацию по автомобилям, имеющимся в наличии во всех официальных дилерских центрах JLR в России, и позволяет подобрать автомобиль в оптимальной комплектации. Также доступны такие опции, как покупка на условиях trade-in с мгновенной оценкой текущего автомобиля, кредитный калькулятор.

Напомним, онлайн-сервис JLR Connect, позволивший сделать процесс выбора нового автомобиля более прозрачным, был представлен компанией Jaguar Land Rover весной 2017 года. С осени 2018 года приложение располагает функцией бронирования автомобиля путем внесения залога на срок до 7 дней. Окончательный расчет производится на территории дилерского центра.