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В России продан первый Range Rover Evoque через Интернет

В России продан первый Range Rover Evoque через Интернет

Обзор автомобильного рынка России

29.12.18

PDF, 43 стр.

от 7 200 руб.

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Официальный дилер Jaguar Land Rover «Автобиография Пулково» произвел первую в истории компании продажу автомобиля Range Rover Evoque через Интернет.

Как сообщает пресс-служба дилера, предзаказ на приобретение Range Rover был оформлен клиентом ДЦ «Автобиография» самостоятельно с использованием веб-сервиса Jaguar Land Rover Connect. Программа аккумулирует информацию по автомобилям, имеющимся в наличии во всех официальных дилерских центрах JLR в России, и позволяет подобрать автомобиль в оптимальной комплектации. Также доступны такие опции, как покупка на условиях trade-in с мгновенной оценкой текущего автомобиля, кредитный калькулятор.

Напомним, онлайн-сервис JLR Connect, позволивший сделать процесс выбора нового автомобиля более прозрачным, был представлен компанией Jaguar Land Rover весной 2017 года. С осени 2018 года приложение располагает функцией бронирования автомобиля путем внесения залога на срок до 7 дней. Окончательный расчет производится на территории дилерского центра.

, источник: www.autostat.ru

Теги: онлайн продажи премиум-марки дилеры range rover evoque range rover land rover jaguar land rover

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