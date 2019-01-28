Средняя премия по ОСАГО в 2018 году снизилась на 2%

По итогам 2018 года общие сборы страховщиков по ОСАГО составили 227,9 млрд рублей, оставшись на уровне 2017 года. При этом количество заключенных договоров выросло на 2%, до 39,98 млн штук, а средняя премия, напротив, снизилась на 1,9% и составила 5701 рубль против 5814 рублей годом ранее. Это следует из статистики Российского союза автостраховщиков (РСА) за 2018 год.

Совокупные выплаты по ОСАГО снизились на 21% и составили 142,2 млрд рублей. Это снижение вызвано тем, что, во-первых, на 11% уменьшилось количество заявленных и урегулированных событий - до 2,2 и ,2,1 млн штук соответственно, а во-вторых, также на 11% снизился размер средней выплаты, составив 67063 рубля против 75736 рублей годом ранее.

При этом в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года средняя выплата выросла на 5%, с 68160 рублей до 71845 рублей. А средняя премия снизилась на 3% - с 5865 рублей до 5687 рублей.

По мнению президента РСА Игоря Юргенса, снижение размера средней премии ожидаемо и вызвано двумя факторами: увеличением конкуренции между страховыми компаниями и действием системы бонус-малус. Около 80% всех автовладельцев ездит безаварийно, и совокупная накопившаяся “скидка” обеспечивает снижение средней премии. Как полагает глава РСА, эта тенденция в дальнейшем сохранится. Так, с 9 января 2019 года, после вступления в силу новой редакции Указания Банка России о тарифах, РСА зафиксировал, что рядом страховщиков тарифы на обязательную “автогражданку” были снижены или оставлены без изменений как минимум в 32 субъектах РФ и на 63 территориях. Кроме того, лидер по сборам в ОСАГО после 9 января зафиксировал снижение средней премии для примерно трети своих клиентов по обязательной “автогражданке”, подчеркнул Игорь Юргенс.