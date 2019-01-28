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Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей Sprinter в России

Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей Sprinter в России

Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2017 года, тенденции и перспективы

29.01.18

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Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 8 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter (906), реализованных в июле 2018 года. Причиной отзыва являются замки дверей с электронной разблокировкой, которые могли быть установлены вместе с некорректными исполнительными рычагами. Это может привести к тому, что распашная дверь переднего пассажира, сдвижная дверь грузового отсека, а также правая распашная дверь сзади могут не открываться как изнутри, так и снаружи. В случае ДТП возможность эвакуации через правую сторону автомобиля может быть не обеспечена, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителя «Мерседес-Бенц Рус» проинформируют владельцев автомобилей Mercedes-Benz Sprinter (906), подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет произведена проверка замков дверей и, при необходимости, замена. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в июне 2018 года компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 1426 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic, реализованных с октября 2017-го по декабрь 2017 года. Причиной отзыва автомобилей стала выявленная в процессе производства пластическая деформация шатунных болтов. При работе двигателя внутреннего сгорания возможен разрыв этих резьбовых соединений и отсоединение крышек шатунных подшипников. При этом нельзя исключить возможности потери мощности, а также заклинивания двигателя внутреннего сгорания. На автомобилях Mercedes-Benz Sprinter Classic (909) должна быть произведена замена шатунных болтов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легкие коммерческие автомобили премиум-марки отзыв mercedes-benz mercedes-benz sprinter

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