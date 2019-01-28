Пикап JAC T6 появится в России в первой половине 2019 года

Компания JAC Motors завершила сертификационные испытания новой модели для российского рынка – пикапа JACT6. Одобрение получили сразу несколько модификаций, планируемые для продаж на территории России. Автомобили собираются на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане, сообщает пресс-служба «Джак Автомобиль». Цены для российского рынка пока не определены и будут объявлены ближе к началу продаж в первой половине 2019 года.

JAC T6 – классический рамный пикап с двухрядной кабиной. Автомобиль будет предложен с полным приводом и двумя типами рядных четырехцилиндровых силовых агрегатов экологического класса Евро 5. Бензиновый мотор с турбонаддувом рабочим объемом 2,0 л развивает 177 л.с. и 290 Нм крутящего момента, 2,0-литровый турбодизель – 136 л.с. и 320 Нм соответственно. В трансмиссии на всех версиях пикапа JAC T6 используется механическая 6-ступенчатая коробка передач, имеющая различные передаточные числа в зависимости от типа двигателя. Привод на четыре колеса выполнен по классической схеме парт-тайм с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке.

Всего для JACT6 предусмотрены три комплектации. Уже в базовом исполнении пикап получит фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, иммобилайзер, задние парктроники, легкосплавные колесные диски диаметром 17 дюймов с шинами 245/65, электроприводы всех стекол и зеркал, рулевое колесо с кожаной отделкой, кондиционер, аудиосистему с CD и USB. В списке систем безопасности – ABS и EBD.

В старших комплектациях помимо перечисленного оборудования будут доступны система помощи при подъеме (HHC), система стабилизации (ESC),система контроля тормозных усилий (TCS) и контроль давления в шинах (TPMS). Среди опций, улучшающих комфорт – бесключевой доступ, камера заднего вида, аудиосистема с функцией Bluetooth и 6 динамиками вместо четырех, кожаная отделка салона.

Сертификацию прошли также модификации с задним приводом, но пока их реализация в России не запланирована.