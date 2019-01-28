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Рынок люксовых автомобилей в 2018 году показал небольшой рост
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    Рынок люксовых автомобилей в 2018 году показал небольшой рост
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Рынок люксовых автомобилей в 2018 году показал небольшой рост

Рынок люксовых автомобилей в 2018 году показал небольшой рост

Портрет российского автовладельца

23.10.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых люксовых автомобилей в России по итогам 2018 года составил 1 463 единицы, что на 1,6% больше, чем в 2017 году.

Почти половина (49%) этого рынка приходится лишь на одну модель – Mercedes-Benz Maybach S-Class. Ее обладателями в минувшем году стали 716 жителей нашей страны. На второй строчке в списке предпочтений россиян следует марка Bentley, объем рынка которой составил 298 экземпляров. Замыкает первую тройку в люксовом сегменте Maserati с результатом в 238 автомобилей. Также в 2018 году в нашей стране было приобретено 96 новых Rolls-Royce, 72 – Lamborghini, 30 – Ferrari и 13 – Aston Martin.

Порядка 70% всего объема российского рынка автомобилей сегмента Luxury в 2018 году пришлось на Москву и Подмосковье, что соответствует 991 экземпляру. Жители Санкт-Петербурга стали обладателями 126 люксовых автомобилей. В Краснодарском крае было куплено 35 таких машин, в Свердловской области – 21. Парк Новосибирской области за прошлый год пополнился 19 автомобилями люксового сегмента. Жители Ростовской области приобрели 16 таких автомобилей, а Татарстана – 15. В Воронежскую область отправилось 13 автомобилей сегмента Luxury, в Приморский край – 11. Еще в 52 субъектах РФ в 2018 году было продано от 1 до 10 новых таких машин.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в декабре рынок новых люксовых автомобилей в нашей стране сократился на 8% - после трех месяцев непрерывного роста (с сентября по ноябрь). Но несмотря на это, ему все же удалось закончить год в «плюсе».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили люксовые автомобили mercedes-benz mercedes-benz maybach s-class bentley maserati rolls-royce lamborghini ferrari aston martin

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