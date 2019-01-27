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Mazda в 2018 году увеличила продажи в России на 22%

Mazda в 2018 году увеличила продажи в России на 22%

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22.01.19

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Российские дилеры Mazda в 2018 году реализовали 31683 автомобиля – на 22% больше, чем годом ранее. Таким образом, рыночная доля Mazda составила 1,8% против 1,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в прошлом году выросли на 21% и составили 22594 единицы. В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, в декабре на российском рынке стратовали обновленного седана Mazda6, производство которого налажено на заводе Mazda Sollers во Владивостоке. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году компания Mazda планирует начать продажи в России новой Mazda3, мировая премьера которой состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи mazda mazda cx-5

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