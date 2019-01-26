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Nissan поменял цены у четырех кроссоверов

Nissan поменял цены у четырех кроссоверов

Мониторинг цен на новые автомобили

22.01.19

MS Excel (xlsx)

от 7 200 руб.

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Вслед за седаном Almera и кроссовером Qashqai подорожали и остальные модели японского бренда Nissan. Причем, обновленный Nissan X-Trail получил уже вторую прибавку в цене за последний месяц. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга цен* на новые автомобили в России.

Так, компактный кроссовер Nissan Juke стал дороже на 20 – 23 тыс. руб. во всех своих комплектациях, кроме топовой LE+ Perso – ее цена, напротив, снизилась на 26 тыс. руб. Таким образом, новые цены на Juke сейчас варьируются от 1 214 до 1 399 тыс. руб.

Nissan Murano 2018 года выпуска подорожал на 43 – 56 тыс. руб. во всех комплектациях, а вот автомобили 2019 года получили ценники, которые выше прошлогодних уже на 56 – 85 тыс. руб. В январе кроссоверы 2018 производственного года можно приобрести по цене от 2 593 до 3 355 тыс. руб., 2019 года – от 2 625 до 3 355.

Обновленный кроссовер Terrano, появившийся у российских дилеров в начале ноября прошлого года тоже получил разную прибавку к ценам в зависимости от года выпуска. Автомобили 2018 года производства стали дороже на 17 – 22 тыс. руб. и доступны от 997 до 1 291 тыс. руб., кроссоверы 2019 года предлагаются к продаже от 1 021 до 1 315 тыс. руб., что на 41 – 61 тыс. руб. выше прошлогодних цен.

Наконец, обновленный Nissan X-Trail уже второй раз после нового года подорожал на 40 тыс. руб. во всех своих комплектациях. Его новый ценовой диапазон – от 1 641 до 2 312 тыс. руб. Также ценовые изменения затронули предыдущее поколение X-Trail – теперь дорестайлинговые автомобили 3 поколения можно приобрести за сумму от 1 595 до 2 223 тыс. руб., что на 27 – 37 тыс. руб. выше прошлогодних цен.

Отметим, что по итогам 2018 года в России было реализовано 80 925 автомобилей марки Nissan. Это на 6% выше, чем в 2017 году.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили цены авторынок россии nissan x-trail nissan nissan juke nissan murano nissan terrano

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