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За год в России было продано более 35 тысяч китайских автомобилей

За год в России было продано более 35 тысяч китайских автомобилей

Портрет российского автовладельца

23.10.18

PDF, 145 стр.

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Продажи новых автомобилей китайских марок в России по итогам 2018 года составили 35 497 единиц, согласно данным АЕБ. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», несмотря на то, что объем реализации вырос на 11%, на долю китайских брендов по-прежнему приходится всего лишь 2% российского рынка.

Свыше 40% от общего количества проданных китайских автомобилей в России принадлежит марке Lifan. Это соответствует 15 097 реализованным экземплярам, что на 11% ниже результата 2017 года. Вторую позицию в этом рейтинге занимает бренд Chery, продажи которого тоже снизились (-5%) и составили 5 611 автомобилей. Третье место сохранил Geely с результатом 3 352 реализованных экземпляра (+50%).

Пятерку лидеров в рейтинге продаж китайских брендов в нашей стране замыкают Haval (3 213 шт.; +70%) и Zotye (3 175 шт.; +192%). Реализация автомобилей других марок из КНР по итогам 2018 года выглядит следующим образом: Changan (1 510 шт.; +7%), DFM (1 445 шт.; +58%), FAW (1 417 шт.; +156%), Foton (362 шт.; -32%), Brilliance (171 шт.; -22%) и HTM (144 шт.; +45%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что в декабре прошлого года продажи автомобилей этого сегмента в РФ составили 3 886 единиц, увеличившись на 3%. Таким образом, в минувшем году реализация «китайцев» в нашей стране демонстрировала отрицательную динамику лишь однажды – в ноябре.

 

 

 

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи китайские автомобили lifan chery geely haval zotye changan dfm faw foton brilliance hawtai

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