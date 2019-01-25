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Volkswagen выпустил 5-миллионный кроссовер Tiguan

Volkswagen выпустил 5-миллионный кроссовер Tiguan

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев

21.12.18

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За 11 лет с конвейера сошло 5 млн кроссоверов Volkswagen Tiguan и Tiguan Allspace – юбилейный автомобиль был выпущен на заводе в Вольфсбурге. Компактный SUV пользуется популярностью во всем мире с момента выхода на рынок в 2007 году, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Так, Tiguan является одной из основных моделей глобальной стратегии Volkswagen в сегменте SUV. В 2018 году клиентам было передано почти 800 тыс. Tiguan, благодаря чему модель вошла в список мировых бестселлеров.

Напомним, производство Tiguan было запущено в 2007 году на заводе Volkswagen в Вольфсбурге. Уже в 2008 году с конвейера сошло более 120 тыс. автомобилей. За этим последовал неуклонный рост: в 2015 году во всем мире было продано уже более 500 тыс. единиц Tiguan. Второе поколение Tiguan появилось в 2016 году, и это был первый кроссовер от Volkswagen на платформе MQB. В 2017 году было продано уже более 700 тыс. Tiguan и Tiguan Allspace. А 2018 год стал самым успешным в истории модели: продажи Tiguan достигли почти 800 тыс. единиц.

Сегодня Tiguan и Tiguan Allspace производятся на четырех заводах Volkswagen (в России, Германии, Китае и Мексике) и предлагаются на ключевых рынках во всем мире. В России по итогам 2018 года Tiguan в очередной раз оказался среди лидеров продаж Volkswagen и вышел на первое место по объему реализации в сегменте A-SUV с показателем 33530 автомобилей (+37%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство volkswagen volkswagen tiguan

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