Автомобили Infiniti получили новые ценники

Вслед за остальными автопроизводителями японский премиум-бренд Infiniti откорректировал цены почти у всех своих моделей, представленных на российском рынке. Такой вывод сделали эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга цен* на новые автомобили.

Как отмечается, некоторые модели подешевели, другие – ожидаемо выросли в цене. Без изменений остался лишь гибридный кроссовер QX60 hybrid.

Так, седан Q50 в комплектации Luxe стал дешевле на 22 тыс. руб., и его новая стартовая стоимость составляет 2 320 тыс. руб. Максимальная комплектация Red Sport, наоборот, получила прибавку в 95 тыс. руб. и сейчас предлагается к продаже за 3 435 тыс. руб.

Другая модель, которая подешевела во всех комплектациях на сумму от 10 до 105 тыс. руб., - флагманский внедорожник QX80. Его новый ценовой диапазон с января составляет 4 790 – 5 195 тыс. руб.

Остальные модели Infiniti – седаны Q30 и Q60, а также внедорожники QX30, QX50 и QX60 – подорожали на 40 – 115 тыс. руб., и их обновленные ценники сейчас выглядят так:

Q30 – от 2 313 до 2 613 тыс. руб.;

Q60 – 3 470 тыс. руб.;

QХ30 – от 2 331 до 2 538 тыс. руб.;

QХ50 – от 2 799 до 4 040 тыс. руб.;

QХ60 – от 2 820 до 3 450 тыс. руб.

Сохранивший прежнюю цену внедорожник QХ60 hybrid можно приобрести за сумму от 3 515 до 3 565 тыс. руб.

Отметим, что в 2018 году российские дилеры Infiniti реализовали 4 654 автомобиля, что на 6% ниже аналогичного показателя 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.