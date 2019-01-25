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Рынок подержанных электромобилей в РФ за 2018 год вырос вдвое

Рынок подержанных электромобилей в РФ за 2018 год вырос вдвое

Рынок транспортных средств в России

31.12.18

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Все оперативные данные

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка электромобилей с пробегом в России в 2018 году составил 2 239 единиц. Этот результат в 2,1 раза больше, чем в 2017 году (1 049 шт.).

Свыше 90% от этого количества пришлось на одну модель – Nissan Leaf, которая на вторичном рынке разошлась тиражом в 2 092 экземпляра. Далее, с большим отставанием от лидера, следуют Mitsubishi I-MiEV и Tesla Model S, перепродажи которых за отчетный период составили по 51 единице. Кроме них, в России было реализовано еще 16 подержанных экземпляров BMW i3, 13 – LADA Ellada, а также по 8 – Renault Twizy и Tesla Model X.

Крупнейшим региональным рынком электромобилей с пробегом в нашей стране является Приморский край – за минувший год его объем достиг 438 единиц. На второй строчке находится Иркутская область с результатом в 269 перепроданных электрокаров. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край, объем вторичного рынка электромобилей в котором составил 201 экземпляр. Совсем немного уступает ему Хабаровский край (195 шт.). Также более сотни электрокаров с пробегом приобрели жители Амурской области (113 шт.). В остальных субъектах РФ данный показатель ниже этого значения, в том числе и в Москве (92 шт.), которая оказалась за пределами первой пятерки.

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что рынок новых электромобилей в России по итогам 2018 года вырос в 1,5 раза.

, источник: www.autostat.ru

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