Российский рынок LCV в 2018 году остался на шестом месте в Европе

Российский рынок LCV по итогам 2018 года остался на шестом месте в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом году увеличились на 3,1% до 2 млн 130 тыс. 263 единиц. Таким образом, положительная динамика наблюдается шестой год подряд, а прошлогодний результат стал лучшим с 2007 года.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонны стала Франция, где этот сегмент в 2018 году составил 457573 автомобиля (+4,6%). Второе место занимает Великобритания с показателем 357325 проданных машин (-1,3%), а третью строчку – Германия, чей рынок LCV составил 285191 штуку (+5,4%). Далее идет Испания, где было реализовано 214553 легких коммерческих автомобиля (+7,8%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Италия, результат которой составил 181590 машин (-6%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна остается на шестом месте в европейском первенстве. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за 2018 год составили 110750 единиц (+2,1%).