Мировой авторынок в 2018 году ушел «в минус» впервые после 7 лет роста

Мировой авторынок по итогам 2018 года снизился на 0,5% и составил 94 млн 791 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Таким образом, отрицательный результат зафиксирован впервые с 2009 года, гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в прошлом году было реализовано 27 млн 732 тыс. машин (-3,й%). Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 17 млн 292 тыс. машин (0,6%).

Автомобильные рынки стран Западной Европы остались практически на прежнем уровне и составили 16 млн 153 тыс. машин. Как отмечается, после введения новых правил сертификации автомобилей WLTP спрос на новые машины падал на протяжении последних четырех месяцев, что привело к нулевой динамике по итогам года. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 4 млн 243 тыс. единиц – на 0,5% больше по сравнению с 2017 годом. Стоит при этом отметить, что российский авторынок закончил прошлый год 13%-ным ростом, показывая положительную динамику второй год подряд.

В Южной Америке местные дилеры продали 3 млн 245 тыс. автомобилей, что на 7,1% больше, чем в 2017 году. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (5 млн 203 тыс. шт., +0,8%), Канаду (2 млн 018 тыс. шт., -1,2%) и Корею (1 млн 177 тыс. шт., +1,4%).