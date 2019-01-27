Jaguar Land Rover в 2018 году увеличил продажи в России на 12%

Компания Jaguar Land Rover Россия в минувшем году реализовала 12377 автомобилей, что на 11,9% выше показателя годичной давности. Так, за весь год российские потребители приобрели 2537 автомобилей Jaguar (+16,8%) и 9840 внедорожников Land Rover (+10,8%), сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Также отмечается, что по итогам декабря 2018 года компания реализовала 1332 автомобиля, что на 40,5% больше по сравнению с результатом годичной давности. В прошлом месяце российские клиенты приобрели 293 автомобиля Jaguar – на 86,6% больше, чем годом ранее. В первую очередь такой рост обусловлен продолжающимся увеличением спроса на новый компактный спортивный кроссовер Jaguar E-Pace, а также уверенными продажами Jaguar F-Pace. Реализация внедорожников Land Rover выросла на 31,4% и составила 1039 машин. Основными драйверами для Land Rover стали внедорожники Range Rover, Range Rover Sport и Range Rover Velar, а также Discovery Sport.

В 2019 году компания Jaguar Land Rover намерена закрепить успехи на российском рынке. Так, в декабре 2018 года начались продажи нового I-Pace – первого полностью электрического динамичного кроссовера Jaguar. Кроме того, в конце года компания представила новый Range Rover Evoque, который поступит в продажу весной 2019 года.