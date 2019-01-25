Porsche в 2018 году увеличил продажи в России на 12%

Российские дилеры Porsche в 2018 году реализовали 5118 автомобилей – на 11,8% больше, чем годом ранее. Локомотивами спроса стали Cayenne и 911, сообщает пресс-служба «Порше Руссланд».

Бестселлером Porsche в России вновь стал спортивный внедорожник Porsche Cayenne, новое поколения которого поступило в продажу в мае прошло года. Всего по итогам 2018 года российские клиенты приобрели 2848 автомобилей этой модели, что на 67,1% выше показателя годичной давности. Второе место в модельном ряду Porsche занял компактный спортивный внедорожник Macan с 1451 реализованной машиной (-24,5%). Среди спорткаров лидирует 911 Carrera, чей результат составил 204 проданных экземпляра (+4,6%), а модель Cayman/Boxster в прошлом году разошлась в количестве 109 единиц (-12,1%). Porsche Panamera нашла в России 506 покупателей, что на 20% меньше по сравнению с 2017 годом.

Добавим также, что в 2018 году доля продуктов «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» в продажах новых автомобилей укрепилась на уровне 40,6%, обеспечив важную роль в стабилизации процесса продаж. Финансовые услуги Porsche предлагают клиентам расширенные программы: эксклюзивные предложения по страхованию, специальные программы кредитования, а также привлекательные лизинговые продукты.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году компания Porsche начнет продажи в России обновленного Porsche Macan, особо спортивных моделей Panamera GTS и Panamera GTS Sport Turismo, а также восьмого поколения 911. Новинки уже доступны для заказа у российских дилеров.