В дилерском центре Авилон Hyundai назначены новые руководители

Директором филиала Авилон Hyundai назначен с 1 января 2019 года Дмитрий Макарычев. С мая 2016-го он занимал должность директора по продажам Авилон Hyundai, сообщает пресс-служба дилера. Под руководством Дмитрия Макарычева департамент продаж показал стабильно высокие результаты работы: увеличение доли рынка в 2016, 2017, 2018 гг., а также рекордные показатели продаж в 2018 году за всю историю ДЦ Авилон Hyundai. Дмитрий Макарычев удостоен награды Hyundai Motor Company «Лучший директор по продажам дилерской сети». Руководил открытием первого в России цифрового шоу-рума Hyundai City Store Авилон в 2017 году.

Между тем на должность директора по продажам брендов Hyundai и Genesis назначен Павел Кретов. С апреля 2017 года он занимал должность руководителя отдела корпоративных продаж Авилон Hyundai. Уже за первый год работы в компании Павел Кретов добился высоких результатов: Авилон Hyundai признан лучшим дилерским центром по корпоративным продажам в 2017 году.