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Рынок новых автобусов в России в 2018 году вырос на 11%

Лидером российского рынка является российский производитель ПАЗ

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

29.12.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автобусов (без учета LCV) по итогам 2018 года составил 13 тыс. единиц, что на 10,7% больше, чем в январе - декабре 2017 года.

Лидером этого рынка по-прежнему является российский производитель ПАЗ, на долю которого за отчетный период пришлось порядка 60% от общего объема. В количественном выражении это составляет 7602 автобуса, что на уровне предыдущего года. Стоит отметить, что первую тройку самых популярных на российском рынке автобусов в 2018 году составляют отечественные бренды. Так, на втором месте располагается ЛИАЗ, показатель которого составил 1686 экземпляров (+14%), на третьем - НЕФАЗ (771 шт.; +57%). Замыкают пятерку лидеров белорусский MAZ (639 шт.; +78%) и отечественный Volgabus (580 шт.; +60%).

Самой популярной моделью автобусного рынка в нашей стране остается высокопольный автобус малого класса ПАЗ-3205, результат которого в 2018 году составил 3755 единиц (+11%). На втором и третьем местах располагаются также представители Павловского автозавода - автобус малого класса ПАЗ-3204 (2532 шт.; +1%) и высокопольный автобус среднего класса ПАЗ-4234 (855 шт.; -2%). Замыкают пятерку лидеров низкопольный НЕФАЗ-5299 (771 шт.; +54%) и ЛИАЗ-5292 (719 шт.; +4%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: автобусы продажи марки-лидеры модели-лидеры авторынок россии паз лиаз нефаз волгабас

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