Кросс-седан LADA Vesta успешно стартовал на российском рынке

На АВТОВАЗе положительно оценивают первые результаты продаж седана LADA Vesta Cross, который был выведен на рынок в июне прошлого года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» заявили в пресс-службе предприятия. В целом, по итогам 2018 года в России было продано 65085 седанов LADA Vesta различных модификаций.

В настоящее время седан LADA Vesta Cross представлен в максимальном исполнении Luxe. Автомобиль, оборудованный 106-сильным двигателем объемом 1,6 л и механической коробкой переключения передач, стоит 753,9 тыс. рублей. В состав комплектации входят 4 подушки безопасности, климат-контроль с охлаждаемым вещевым ящиком, круиз-контроль и ограничитель скорости, аудиосистема (4,3-дюймовый монохромный дисплей, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Handsfree, 4 динамика), мультифункциональный руль,17-дюймовые легкосплавные диски, обивка салона со вставками из эко-кожи.

Автомобиль в аналогичном исполнении, но с силовым агрегатом 1,8 л (122 л.с.) и МКП предлагается от 778,9 тыс. рублей, цена автомобиля с двигателем 1,8 л и автоматизированной механической трансмиссией (АМТ), получившей обновленные настройки, облегчающие процесс старта и передвижения в пробках, а также сокращенное время переключения передач, начинается с 803,9 тыс. рублей.

«Автомобиль LADA Vesta Cross спроектирован с учетом потребностей российских автолюбителей, испытывающих необходимость в комбинации кузова седан и возможностей автомобиля повышенной проходимости. Более того, 203 мм под картером двигателя – это в 1,5 раза больше, чем у среднестатистических седанов. Это показатель, достойный современных кроссоверов. Столь значительный дорожный просвет в сочетании с типом кузова седан определяет уникальность новой модели и делает LADA Vesta Cross родоначальником новой ниши российского авторынка», – рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа.

По словам директора бренда LADA в ГК «Прагматика» Александра Шапринского, самым необычным наблюдением относительно LADA Vesta Cross, пожалуй, можно назвать молодость его аудитории. «В то время как большинством покупателей других моделей LADA остаются автолюбители более старшего поколения, LADA Vesta Cross неожиданно нашла популярность среди мужчин от 35 до 44 лет. Точно говорить о причинах такой перемены пока рано – возможно, свою роль сыграли агрессивный дизайн модели и упор на мощность», – рассуждает он.

Между тем, недавно у LADA Vesta Cross появился первый конкурент – в декабре на российский рынок вышел новый кросс-седан Renault Logan Stepway стоимостью от 663 тысяч до 823 тыс. рублей. Кроме того, автомобиль предлагается в новой серии Stepway City (от 788 тысяч до 858 тыс. рублей), с появлением которой Logan Stepway получил автоматическую бесступенчатую трансмиссию CVT X-Tronic в паре с двигателем 1,6 л (113 л.с.).

«На счет конкуренции с Renault Logan Stepway могу сказать следующее: во-первых, дизайн LADA Vesta Cross явно современней, ярче и динамичней, – комментирует руководитель отдела продаж ДЦ LADA в Туле Сергей Дозоров. – Во-вторых, сравнивая первые комплектации с одинаковыми двигателями, явное преимущество по техническому оснащению имеет LADA Vesta Cross по таким опциям как: климат-контроль (в Logan Stepway кондиционер), задние электростеклоподъемники (в Logan Stepway нет), задние дисковые тормоза, парктроник, система курсовой устойчивости ESC, противобуксовочная система TCS, система помощи притрогании на подъеме HSA, обогрев ветрового стекла (в Logan Stepway эта функция оплачивается дополнительно), ожлаждаемый вещевой ящик, легкосплавные диски R17 (в Logan Stepway cтальные R16) и это только перечень весомых опций».