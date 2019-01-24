В России подорожали автомобили Lifan

Китайские автопроизводители, как и другие бренды, представленные в России, тоже отреагировали на повышение ставки НДС с нового года. Так, в результате проводимого мониторинга цен* на новые автомобили специалисты сайта «Цена Авто» зафиксировали удорожание всех моделей Lifan на сумму 30 тыс. руб. Отмечается, что оно затронуло автомобили как 2018-го, так и 2017 года производства.

Седан Lifan Murman, производство которого в России было остановлено в ноябре 2018 года, подорожал в своей прежней единственной комплектации Elegance и обзавелся новой топовой версией Prestige. Теперь автомобиль 2017 года выпуска в комплектации Elegance можно приобрести за 979,9 тыс. руб., а 2018 года – за 1 019,9 тыс. руб. При этом новая комплектация Prestige обойдется покупателям в 1 069,9 тыс. руб.

Другой седан, Lifan Solano 2018 года производства, подорожал во всех своих комплектациях и предлагается к продаже от 709,9 до 839,9 тыс. руб. Solano 2017 года выпуска сохранил прежние ценники для всех комплектаций, кроме топовой Luxury 1,8 CVT – она подорожала до 809,9 тыс. руб.

Что касается кроссоверов MYWAY, X50 и Х70 2017 производственного года, то их уже не осталось в продаже, а вот цены на автомобили 2018 года выпуска теперь выглядят так:

MYWAY – от 899,9 до 1 019,9 тыс. руб.;

Х50 – от 689,9 до 794,9 тыс. руб.;

Х70 – от 829,9 до 1 089,9 тыс. руб.

Наконец, кроссовер Х60 2018 года подорожал во всех комплектациях и с января доступен от 769,9 до 1 009,9 тыс. руб. Цены на автомобили 2017 года во всех комплектациях остались без изменений.

Отметим, что по итогам 2018 года в России было реализовано 15 097 автомобилей марки Lifan. Это на 11% ниже, чем в 2017 году.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.