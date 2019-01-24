Минэкономразвития не видит необходимости объединять «площадку» и «город» в единый экзамен по вождению

Новая версия проекта постановления правительства «О допуске к управлению транспортными средствами», опубликованная 11 января 2019 года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, неожиданно наткнулась на противодействие со стороны Министерства экономразвития РФ. Подготовленный документ, основные положения которого обсуждались все лето и осень 2018 года и уже включил в себя предложения автошкол, специалистов ряда профильных министерств и ведомств, вдруг вызвал активный протест.

«Камнем преткновения» послужило одно из главных нововведений, которые предлагается ввести в правила проведения экзаменов на право управления ТС: при проверке практических навыков вождения вместо прежнего разделения на «город» и «площадку автодрома» сделать один, объединенный экзамен, в условиях дорожного движения.

«Единый практический экзамен позволит нам видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях. На площадках навыки проверяются в рамках внутреннего экзамена в автошколе, этого достаточно, трудности возникают именно в потоке», - пояснял еще весной 2018 года суть готовящейся реформы генерал-майор полиции, начальник ГИБДД России Михаил Черников.

Однако, как стало известно «Коммерсанту», в Минэкономразвития призвали документ доработать. По мнению ведомства, перенос упражнений, которые сейчас выполняются на площадке, в городские условия повлечет «значительное увеличение временных затрат на прием практического экзамена», а соответственно и увеличит финансовую нагрузку на госбюджет и образовательные организации.

По данным ведомства, сейчас, когда «площадка» и «город» сдаются отдельно, на каждого кандидата в водители приходится 5,6 попытки сдачи экзаменов, хотя 44% с первого раза сдали «площадку» и 34% «город». В случае объединения при ошибках надо будет заново проходить единый тест целиком: нагрузка на инспекторов вырастет, общее число пересдающих станет больше. К тому же увеличение количества и продолжительности экзаменов в дорожных условиях способно привести к ухудшению дорожной обстановки.

Кроме того, в 2016 году были ужесточены требования к автошколам, к организации экзаменов и состоянию автодромов. Тогда школы вложили значительные суммы, чтобы соответствовать новым требованиям, а сейчас в результате реформы могут столкнуться с «недополученной выручкой от неиспользования площадок и автодромов».