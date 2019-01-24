Калужский завод Volvo в 2018 году увеличил производство на 21%

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Завод Volvo Group в Калуге произвел 5637 грузовых автомобилей Volvo моделей Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FH. Это на 20,8% больше по сравнению с 2017 годом, когда с конвейера предприятия сошло 4665 единиц грузовой техники Volvo.

Кроме того, в прошлом году цех по сварке и окраске кабин выпустил 7483 кабины, из которых 1846 единиц были отправлены на экспорт на другой европейский завод Volvo Group в Генте (Бельгия), сообщает пресс-служба Volvo Trucks Россия. Как отмечается, именно в 2018 году  для калужского предприятия было открыто экспортное направление по готовым кабинам, что указывает на устойчивое развитие завода и признание заслуг в области качества готовой продукции.

Производственный такт цеха готовой продукции составляет 26 грузовых автомобилей Volvo в день при пятидневной рабочей неделе в одну смену. Цех по сварке и окраске кабин производит 38 кабин в день, из которых 12 предназначены на экспорт, работая в две смены в день при пятидневной рабочей неделе.

Напомним, открытие завода Volvo Group в Калуге состоялось 19 января 2009 года. С тех пор с конвейера предприятия сошло в общей сложности 31727 единиц техники. На сегодняшний день завод Volvo Group в Калуге представляет производственный кластер, включающий в себя цех по сварке и окраске кабин и цех готовой продукции. Оба предприятия замкнуты в единый производственный цикл. Персонал завода насчитывает около 800 сотрудников. Суммарные инвестиции в калужский производственный кластер Volvo Group составили порядка 300 млн евро. Кроме того, своевременную доставку комплектующих к сборочным постам обеспечивает таможенно-логистический комплекс Volvo, открытый в 2012 году на территории заводского кластера.

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили производство volvo volvo trucks

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