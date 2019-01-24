Горячая новость

KIA Rio в 2018 году стал лидером рынка в трех федеральных округах
  • 24.01.19 - 09:58

    KIA Rio в 2018 году стал лидером рынка в трех федеральных округах
Все новости

B2B-Автобизнес

  • «UzKoramCo» предлагает автопрому услуги по испытанию пластмассовых деталей
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 21 января

    Мировой рейтинг самых продаваемых моделей MPV в 2018 году

    BYD Song Max - самая динамичная в продажах модель 2018 года.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 самых дорогих автомобильных брендов в мире
  • 24.01.19

    ТОП-10 самых дорогих автомобильных брендов в мире
Все публикации

Видео

IT-Революция в автобизнесе: Руслан Абдулнасыров (АВТОСЕТЬ.РФ)
  • 22.11.17

    IT-Революция в автобизнесе: Руслан Абдулнасыров (АВТОСЕТЬ.РФ)
Все видео

24.01.19 Прочитали 327 раз

В 2018 году рынок новых автомобилей упал лишь в двух регионах РФ

В 2018 году рынок новых автомобилей упал лишь в двух регионах РФ

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».

31.12.18

MS Excel (xlsx)

от 4 235 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году российский рынок новых легковых автомобилей вырос почти на 12% (до 1,63 млн шт.). При этом рыночный рост был отмечен практически во всех регионах страны, кроме двух, входящих в состав Северо-Кавказского ФО.

Так, в Чеченской Республике авторынок по итогам минувшего года сократился на 7,9%, а в Ингушетии – на 7,4%. А вот в остальных субъектах РФ зафиксирован рост рынка – в диапазоне от +1,4% (Ивановская область) до +48,6% (Магаданская область).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в целом ряде регионов Дальнего Востока (Чукотка, Камчатка, Хабаровский край, Амурская область, Якутия) рост авторынка превысил 30%. Напомним, что только на территории ДФО в прошлом году сохранились программы господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», причем их условия здесь даже были улучшены.

Что касается крупнейших региональных рынков, то наибольший рост отмечен в Ханты-Мансийском АО (+28%). О том, как изменились авторынки других регионов нашей страны, можно узнать из специально подготовленного пресс-релиза.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи легковые автомобили авторынок россии регионы

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Fiat повысил цены у двух моделей

сегодня, 11:25

Все новости

Статьи на тему

«Зарплаты не скачут вслед за евро». Что будет с ценами на автомобили (AutoNews.Ru)

21 января 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка Казахстана в 2018 году

вчера, 16:00

Вся инфографика