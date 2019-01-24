В 2018 году рынок новых автомобилей упал лишь в двух регионах РФ

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году российский рынок новых легковых автомобилей вырос почти на 12% (до 1,63 млн шт.). При этом рыночный рост был отмечен практически во всех регионах страны, кроме двух, входящих в состав Северо-Кавказского ФО.

Так, в Чеченской Республике авторынок по итогам минувшего года сократился на 7,9%, а в Ингушетии – на 7,4%. А вот в остальных субъектах РФ зафиксирован рост рынка – в диапазоне от +1,4% (Ивановская область) до +48,6% (Магаданская область).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в целом ряде регионов Дальнего Востока (Чукотка, Камчатка, Хабаровский край, Амурская область, Якутия) рост авторынка превысил 30%. Напомним, что только на территории ДФО в прошлом году сохранились программы господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», причем их условия здесь даже были улучшены.

Что касается крупнейших региональных рынков, то наибольший рост отмечен в Ханты-Мансийском АО (+28%). О том, как изменились авторынки других регионов нашей страны, можно узнать из специально подготовленного пресс-релиза.