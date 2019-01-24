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KIA Rio в 2018 году стал лидером рынка в трех федеральных округах
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ТОП-10 популярных иномарок с пробегом на российском рынке

Лидер рейтинга - Ford Focus

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26.10.18

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В 2018 году объем рынка подержанных легковых иномарок в России составил около 4 млн единиц. Это на 5% превышает результат годичной давности.

Лидерство на российском вторичном рынке среди иномарок сохраняет Ford Focus, показатель которого в минувшем году составил 137,5 тыс. единиц – на 4% больше, чем в 2017-м. Второе место удерживает Toyota Corolla (105,3 тыс. шт.; +3%). На третьей строчке остался Hyundai Solaris (97,5 тыс. шт.; +22%).

Следом в рейтинговой таблице идет KIA Rio (87,3 тыс. шт.; +27%), а замыкает пятерку лидеров рынка подержанных иномарок в России Toyota Camry (80,3 тыс. шт.; +8%). Кроме них, в ТОП-10 данного рейтинга также попали: Renault Logan (77 тыс. шт.; +7%), Chevrolet Niva (72,7 тыс. шт.; +4%), Opel Astra (64,2 тыс. шт.; +2%), Daewoo Nexia (59,6 тыс. шт.; -8%) и Volkswagen Polo (54,6 тыс. шт.; +20%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили продажи автомобили с пробегом вторичный рынок иномарки модели-лидеры авторынок россии ford focus toyota corolla hyundai solaris ford toyota hyundai

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