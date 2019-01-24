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Новый компактный кроссовер Skoda получит название Kamiq

Новый компактный кроссовер Skoda получит название Kamiq

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев

21.12.18

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Компания Skoda продолжает реализацию своей глобальной стратегии, одним из пунктов которой является развитие модельной линейки сегмента SUV. Так, стало известно имя третьей модели, которая пополнит семейство кроссоверов чешской марки.

Как сообщает пресс-служба Skoda, новая модель SUV получит название Kamiq. Это слово происходит из языка Инуитов – коренного народа северной части Канады и Гренландии – и обозначает предмет, который настолько хорошо подходит своему владельцу, что ощущается как вторая кожа. Также отмечается, что новый кроссовер получит то же имя, что и модель, уже представленная на рынке Китая. Кроме того, это название соответствует современной номенклатуре чешского бренда, в соответствии с которой имена всех моделей Skoda в сегменте SUV начинаются на букву K и оканчиваются на Q.

Напомним, что в Европе уже продаются автомобили этого сегмента – Kodiaq и Karoq. При этом первый из них локализован в России и тоже реализуется на нашем рынке, в то время как второй ожидается к концу года. Таким образом, кроссовер Kamiq, будет третьим представителем этого сегмента и станет самой доступной моделью SUV на европейском рынке. Мировая премьера Skoda Kamiq состоится в марте 2019 года на Международном автосалоне в Женеве.

, источник: www.autostat.ru

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