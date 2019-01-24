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24.01.19 Прочитали 587 раз

Производство грузовиков в 2018 году снизилось на 4%

Производство грузовиков в 2018 году снизилось на 4%

Рынок транспортных средств в России

31.12.18

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По данным Росстата, производство грузовых автомобилей в 2018 году составило 157 тысячи единиц, что на 3,5% ниже показателя годичной давности.

Стоит отметить, что автозавод «Урал» в прошлом году начал производство автомобилей дорожного семейства «Урал Next 6х4». Предприятие «Даймлер КАМАЗ Рус» запустило сборку среднетоннажного грузовика нового поколения Canter TF. На предприятии Scania в Санкт-Петербурге стартовал выпуск техники нового поколения по технологии мелкоузловой сборки. Калининградский «Автотор» освоил производство коммерческих автомобилей Hyundai HD65, HD35 и HD35 Сity по полному циклу. Кроме того, на этом предприятии началась сборка новых моделей грузовых автомобилей Ford Trucks дорожной серии. А калужский «ПСМА Рус» запустил производство коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy, а также микроавтобусов Citroen Spacetourer и Peugeot Traveller.

Выпуск автобусов в России за 2018 год увеличился на 17,5% до 31,1 тыс. единиц. Стоит отметить, что ульяновский завод «Симаз» в прошлом году начал производство автобусов на базе шасси Isuzu. А Павловский автобусный завод освоил выпуск новых модификаций автобусов «Вектор Next»: моделей для маломобильных пассажиров, для междугородных перевозок и на газовом топливе.

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили производство российский автопром автобусы

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