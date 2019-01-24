Выпуск легковых машин в 2018 году вырос на 15%

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По данным Росстата, в 2018 году с российских конвейеров сошло 1,6 млн легковых автомобилей – это на 15,3% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что в прошлом году на заводе LADA Ижевск стартовал выпуск кросс-седана LADA Vesta Cross. АВТОВАЗ, в свою очередь, начал производство в Тольятти нового семейства LADA Granta и внедорожной модификации хэтчбека LADA XRAY Cross.

Зарубежные автопроизводители также продолжали обновлять и расширять модельный ряд российской сборки (KIA Stinger, Skoda Kodiaq, Mazda CX-9, Hyundai Sonata, Genesis G70, новые поколения Ford EcoSport, Toyota Camry, KIA Ceed, KIA Cerato, Hyundai Santa Fe, BMW X4, а также обновленные KIA Sportage, KIA Sorento Prime, KIA Optima, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Mazda 6 и др.)

Между тем Nissan завершил производство седана Almera в России, который выпускался на мощностях АВТОВАЗа. А Volkswagen остановил выпуск седана Volkswagen Jetta на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде в связи со сменой поколений модели.

Лидером по объемам сборки иномарок по итогам 2018 года остается петербургский завод Hyundai, выпустивший рекордные за всю историю предприятия 246,5 тыс. автомобилей (+6%). С калининградского конвейера «Автотора» сошло более 230 тыс. машин – порядка на 60% больше, чем годом ранее. Группа Volkswagen на своих производственных площадках в России произвела рекордные с момента запуска локальной сборки 200 тыс. автомобилей (+19%): 143,5 тысяч – в Калуге (+21%) и 45,5 тысяч – в Нижнем Новгороде (+15%). Лучший результат работы в своей истории показал и петербургский завод Nissan – 56525 кроссоверов Nissan Qashqai, X-Trail и Murano (+23%). GM-AВТОВАЗ в прошлом году выпустил 31874 внедорожника Chevrolet Niva, что на 3% ниже показателя годичной давности.

Теги: производство легковые автомобили российский автопром

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