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KIA Rio в 2018 году стал лидером рынка в трех федеральных округах

KIA Rio

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».

31.12.18

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Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили модели-лидеры в федеральных округах по итогам 2018 года. Согласно результатам исследования, KIA Rio первенствует сразу в трех из них.

Так, в минувшем году жители Центрального ФО стали обладателями 35,1 тыс. автомобилей KIA Rio (+1%). На втором месте в списке их предпочтений следует седан Volkswagen Polo (22,9 тыс. шт.; +32%), а замыкает тройку лидеров LADA Vesta (22,9 тыс. шт.; +42%).

Объем рынка KIA Rio в Северо-Западном ФО в минувшем году составил 9 тыс. единиц (+7%). В тройку лидеров здесь также попали и две модели Hyundai – кроссовер Creta (около 9 тыс. шт.; +15%) и седан Solaris (8,7 тыс. шт.; -19%).

Рыночные показатели KIA Rio в Южном ФО за 2018 год сократились на 8% и составили 9,9 тыс. единиц. Вторую позицию рейтинга заняла LADA Granta с результатом в 9,7 тыс. экземпляров (+16%), а третью – LADA Vesta (9,5 тыс. шт.; +33%).

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили самые популярные автомобили на рынках Дальнего Востока, Северного Кавказа, Урала, Поволжья и Сибири.

, источник: www.autostat.ru

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